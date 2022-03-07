أعلنت مدينة الملك سلمان للطاقة “سبارك”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر إدارة المدينة الرئيسي وفروعها في كل من الرياض، وبقيق.

تفاصيل وظائف مدينة الملك سلمان للطاقة:

وأبرزت إدارة المدينة، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مسؤول الإعلام والاتصال المؤسسي (الرياض).

– مسؤول الشؤون الحكومية (الرياض).

– مدير مالي (بقيق).

– كابتن مكافحة الحرائق (بقيق).

طريقة التقديم على وظائف سبارك:

وأوضحت إدارة المدينة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 7 مارس 2022م؛ والتقديم مُستمر حتى تاريخ 1 مايو 2022م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يُرْجَى الدخول على الرابط التالي: (هنا)