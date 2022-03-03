أعلنت شركة السلام لصناعة الطيران، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية وفنية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف شركة السلام لصناعة الطيران:

وأبرزت شركة السلام لصناعة الطيران، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مدقق الجودة.

– أخصائي النظم البيئي للطائرات.

– فني إلكترونيات الطيران (عدد وظيفتين).

– كهربائي طائرات.

– مشرف الجودة.

– مشرف التدريب.

التقديم على وظائف السلام لصناعة الطيران:

وأوضحت السلام لصناعة الطيران، أنّ التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 3 مارس 2022م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 3 يونيو 2022م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)