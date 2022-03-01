أعلنت إدارة مشروع مدينة نيوم، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر مشروع المدينة بمنطقة تبوك.

تفاصيل وظائف مشروع مدينة نيوم:

وبيّنت إدارة مشروع نيوم، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مسؤول التقييم والامتثال/ المياه: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الهيدرولوجيا، علم الأحياء، الكيمياء، الموارد المائية).

– رئيس قسم الفضاء: شهادة البكالوريوس في تخصص هندسة وإدارة الفضاء، أو أي تخصص ذي الصلة.

– أخصائي التنبؤ وبيانات الطلب: شهادة البكالوريوس في تخصص الهندسة الكهربائية، أو ما يعادلها.

طريقة التقديم على وظائف مشروع نيوم:

وأوضحت إدارة مشروع نيوم، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 1 مارس 2022م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)