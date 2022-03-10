علق الإعلامي وليد الفراج على قرار لجنة الانضباط والأخلاق برفض 3 شكاوى من الهلال ضد النصر على خلفية مباراة الفريقين في ربع نهائي كأس الملك.

#وليد_الفراج: لجنة الانضباط ترفض 3 شكاوى من نادي #الهلال ضد نادي #النصر ( إستفزاز تاليسكا- حركة أبوبكر للجمهور – فعالية للاستفزاز قبل الديربي) .. بما أنها رُفضت فلا تعاقبوا لاعبين آخرين بنفس الأفعال علشان ما يكون الوضع مُحرج

⁧#أكشن_مع_وليد⁩

⁦#MBCAction⁩

⁧#شاهد⁩ pic.twitter.com/3YINollOQs — أكشن مع وليد (@ActionMa3Waleed) March 9, 2022

ماذا رفضت لجنة الانضباط؟

وكانت لجنة الانضباط رفضت الشكوى الأولى من الزعيم التي قدمها ضد النصر بحجة قيام النصر بتنظيم فعالية وُصفت بالاستفزازية ضد جماهير نادي الهلال.

ورُفضت الشكوى الثانية من الزعيم بحجة قيام البرازيلي تاليسكا لاعب النصر باستفزاز جماهير الأزرق بعد هدفه في شباك الفريق في ربع نهائي كأس الملك.

وتم رفض الشكوى الثالثة بحجة قيام الكاميروني فينسينت أبو بكر بحركة غير لائقة لجماهير الأزرق أثناء احتفاله بهدف الأصفر مع تاليسكا.

رفض شكاوى الهلال سيجعل الوضع محرجًا:

وقال الفراج في برنامج “أكشن مع وليد”: “البعض سيفهم أن هذه القرارات هي قاعدة ثابتة، ولكن لا تعاقبوا لاعبي الرائد والتعاون والاتحاد والأهلي إذا صار معهم هذا الأمر، اجعلوا الجميع سواسية حتى لا يكون الوضع محرج”.

وأضاف الفراج متحدثًا للجنة الانضباط: “لا تعاقبوا اللاعبين لو احتفلوا بشكل استفزازي، ولكن تعاقبون الجماهير إذا ألقوا قوارير المياه، كيف هذا؟!”.