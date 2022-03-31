طالب الإعلامي وليد الفراج، الأمير خالد بن فهد رمز نادي النصر والداعم له بإبعاد النادي عن القضايا؛ وذلك لتجنب استنزافه وإخراج اللاعبين عن تركيزهم.

#وليد_الفراج في رسالة للداعم النصراوي الأمير خالد بن فهد : هذه القضايا لا تليق بالنادي ، تحقيق البطولات للنصر سيخلد اسم الداعم في تاريخ النادي.. إشغال الجماهير في قضايا يعتبر استنزافا

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⁦#MBCAction⁩

⁧#شاهد⁩ pic.twitter.com/gqsWelYKws — أكشن مع وليد (@ActionMa3Waleed) March 30, 2022

القضايا تستنزف النادي وجماهيره:

وقال الفراج في مقدمة حلقة اليوم ببرنامج “أكشن مع وليد”: “كلمتان من القلب للأمير خالد بن فهد يجب إبعاد النادي عن القضايا وإشغال الجماهير فيها يعد استنزافًا”.

وأضاف الفراج: “العالمي فريق كبير يجب أن يتم إعداد الفريق للفوز بـ دوري أبطال آسيا ودوري المحترفين وكأس الملك والعمل على احتكار البطولات، هذه هي الطريقة الوحيدة للنجاح وليست القضايا”.

وأكدت تقارير صحافية أن النصر تقدم بشكوى رسمية إلى لجنة الاحتراف في الاتحاد السعودي لكرة القدم ضد نادي الاتحاد والمغربي عبدالرزاق حمدالله ومسؤولين اتحاديين رسميين.

وكان نادي الاتحاد قد ضم المهاجم المغربي لمدة موسم ونصف في الميركاتو الشتوي الماضي، في صفقة انتقال حر بعد فسخ النصر لتعاقده معه.