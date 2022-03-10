كشف يوسف خميس، نجم النصر السابق، عن أن الهلال والاتحاد هم المتنافسان الوحيدان على لقب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بالموسم الحالي.

الهلال منافس الاتحاد الوحيد:

وقال خميس متحدثًا لبرنامج “المنتصف” على قناة الإخبارية: “مباراة الزعيم والاتحاد في جدة ستحدد بنسبة كبيرة بطل الدوري في الموسم الحالي، والمنافسة انحصرت حاليًّا بينهما”.

وأضاف خميس: “عرفت أن الزعيم سينافس الاتحاد على اللقب بعد فوزه على النصر والشباب بعيدًا عن المنافسة خاصة بعد رحيل النيجيري إيجالو من الشباب إلى الزعيم، أصبح الآن يحسم المباريات بأهدافه للأزرق”.

وكان الزعيم هزم الاتحاد بثنائية لهدف، حيث سجل للزعيم كل من سالم الدوسري وإيجالو، وسجل للاتحاد، هارون كمارا.