أوضح يوسف خميس لاعب النصر السابق أنه غير راض على تعاقد النصر مع الحارس المصري محمد أبو جبل حارس مرمى نادي الزمالك المصري.

خميس يوضح سبب عدم رضاه على صفقة أبو جبل

وقال خميس في تصريحات إعلامية: “هناك حراس آخرون غيره ولست راضيًا عن الصفقة لأن عمره كبير 34 عامًا، ويجب أن تكون الصفقة لموسم كامل، لأن النصر يعاني في هذا المركز”.

وأضاف خميس: ” هناك مشكلة في النادي وهي أن أخباره وأسراره مفتوحة للإعلام ويجب أن يكون ملف الصفقات سريًا لمصلحة الفريق”.

مرتضى منصور يرفض رحيل اللاعب

وفي وقت سابق، حسم مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك المصري، الجدل المثار بشأن اقتراب الحارس المصري محمد أبو جبل حارس مرمى الفريق الأول بـ الزمالك، من الانضمام لنادي النصر في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكان حارس نادي الزمالك تألق بصورة لافتة للأنظار مع منتخب بلاده في بطولة كأس أمم إفريقيا الأخيرة في الكاميرون، وساهم في وصول المنتخب المصري للمباراة النهائية أمام السنغال.

وقال مرتضى منصور رئيس الزمالك في تصريحات نقلها برنامج ” المنتصف” على قناة الإخبارية: ” كما قلت مسبقًا الأندية السعودية لديها ما يكفي من المال للتعاقد مع أي لاعب، أرجو منهم ترك لاعبي فريقي لأنني بحاجة إليهم”.