عقدت جامعة القصيم، ممثلة بكلية الطب، اليوم الأربعاء الموافق 29/ 7/ 1443هـ، الاختبار التحصيلي في دورته الرابعة عشرة، والذي تقيمه الكلية منذ عام 2012 على مستوى طلبة كليات الطب في المملكة والخليج في كل عام.

ويهدف الاختبار إلى قياس المستوى التحصيلي لطلبة الطب في المراحل المختلفة، معتمدًا على معايير قياس الكفاءة لخريجي الطب بما يعرف بـ “السعودي ميدز”، ويشارك في إعداده نخبة من أساتذة كلية الطب في الجامعة.

المشاركون في الاختبار التحصيلي:

وبلغ عدد المشاركين في الاختبار لهذا العام قرابة 10 آلاف طالب وطالبة من 22 جامعة من بينهم ما يقارب 5000 طالب وطالبة أدوا الاختبار عن بعد من خلال شراكة مميزة بين كلية الطب وعمادة تقنية المعلومات التي استطاعت توفير الإمكانات والتقنيات اللازمة لإجراء الاختبار عن بعد لهذا العدد من الطلبة على مستوى جامعات المملكة، وبهذا يتجاوز عدد المشاركين في هذا الاختبار منذ نشأته 67 ألف طالب وطالبة من مختلف الجامعات.