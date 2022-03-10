أعلنت وزارة العدل، اليوم الأربعاء، عن أبرز التحديثات الإجرائية في المحكمة الافتراضية للتنفيذ.

وأوضحت الوزارة عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، أن أبرز التحديثات الإجرائية في المحكمة الافتراضية للتنفيذ هي:

10 تحديثات:

1- تطوير الإجراءات المالية والتنفيذية.

2- تمكين الدفع الإلكتروني للمبالغ المستحقة وتحويلها للمستحقين.

3- أرشفة وحفظ جميع السندات إلكترونيًا في المنصة.

4- إصدار وتسجيل السندات الإلكترونية مكتملة الأركان.

5- الربط المباشر مع الأنظمة الداخلية لقضاء التنفيذ.

6- إرسال الإشعارات الإلكترونية لأطراف التنفيذ.

7- توثيق جميع العمليات المالية التي تتم من خلال منصة ناجز.

8- تعزيز مبادئ الشفافية والعدالة والموثوقية.

9- التحقق من معلومات مستخدمي المنصة من خلال الربط مع مركز المعلومات الوطني.

10- توفير الربط الإلكتروني مع الأنظمة الداخلية لقطاع الأعمال.