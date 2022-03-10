أعلنت وزارة العدل، اليوم الأربعاء، عن أبرز التحديثات الإجرائية في المحكمة الافتراضية للتنفيذ.
وأوضحت الوزارة عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، أن أبرز التحديثات الإجرائية في المحكمة الافتراضية للتنفيذ هي:
10 تحديثات:
1- تطوير الإجراءات المالية والتنفيذية.
2- تمكين الدفع الإلكتروني للمبالغ المستحقة وتحويلها للمستحقين.
3- أرشفة وحفظ جميع السندات إلكترونيًا في المنصة.
4- إصدار وتسجيل السندات الإلكترونية مكتملة الأركان.
5- الربط المباشر مع الأنظمة الداخلية لقضاء التنفيذ.
6- إرسال الإشعارات الإلكترونية لأطراف التنفيذ.
7- توثيق جميع العمليات المالية التي تتم من خلال منصة ناجز.
8- تعزيز مبادئ الشفافية والعدالة والموثوقية.
9- التحقق من معلومات مستخدمي المنصة من خلال الربط مع مركز المعلومات الوطني.
10- توفير الربط الإلكتروني مع الأنظمة الداخلية لقطاع الأعمال.
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