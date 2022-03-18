كشفت تقارير إعلامية عن أن دوري المحترفين السعودي موسم 2023/ 2024 سيكون مكونًا من 18 فريقًا بدلًا من 16.

وذكر برنامج “أكشن مع وليد” أن هناك دراسة تقول أن عدد أندية الدوري في الموسم بعد المقبل قد يصل إلى 18 فريقًا بدلًا من العدد الحالي وهو 16 فريقًا.

16 فريقًا بـ الدوري في الموسم المقبل:

كما ذكر البرنامج أن عدد أندية دوري المحترفين بالموسم المقبل سيظل كما هو 16 فريقًا.

وبوقت سابق، أكد ياسر المسحل، رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، على أن دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لـ موسم 2022/ 2023 سوف يتوقف منتصف أكتوبر المقبل، وذلك لبدء تحضيرات الأخضر للمشاركة في مونديال قطر 2022.

ومن المقرر انطلاق كأس العالم في قطر بداية من 21 نوفمبر حتى الـ18 من ديسمبر المقبل للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط والوطن العربي.