دشن الرئيس العام لشؤون الحرمين الدكتور عبدالرحمن السديس، اليوم، أكبر خطة تشغيلية في تاريخ الرئاسة لموسم شهر رمضان المبارك بعد رفع الإجراءات الاحترازية وعودة الحياة لطبيعتها.

وقال الرئيس العام إن خطة هذا العام تتضمن 12 ألف عامل لخدمة المعتمرين والقاصدين في شهر رمضان المبارك، مؤكدًا على استعداد الكوادر النسائية لخدمة القاصدات، وتسخير الخدمات الرقمية والذكاء الاصطناعي في موسم شهر رمضان المبارك.

2000 تصريح للسفر الرمضانية

وأعلن السديس إصدار 2000 تصريح للسفر الرمضانية وفق شروط وضوابط محددة وتطبيق أعلى مقاييس البيئة والتنظيف والتعقيم في الحرم المكي الشريف. وقال الرئيس العام : “متفائلون بموسم مبهر في الشهر الكريم إن شاء الله، ومنفتحون للجميع ونرحب بالآراء والمقترحات التي تخدم الحرمين الشريفين وقاصديهما”.

رفع الإجراءات الاحترازية

وكان مصدر مسؤول في وزارة الداخلية، صرح بأنه تقرر اعتبارًا من فجر يوم الأحد 6 مارس 2022، رفع الإجراءات الاحترازية والوقائية المتعلقة بمكافحة جائحة كورونا، وفقًا لما يلي:

أولًا: إيقاف تطبيق إجراءات التباعد في المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف والجوامع والمساجد، مع الاستمرار بالإلزام بلبس الكمامة فيها.

ثانيًا: إيقاف تطبيق إجراءات التباعد في جميع الأماكن (المغلقة والمفتوحة) والأنشطة والفعاليات.

ثالثًا: عدم اشتراط لبس الكمامة في الأماكن المفتوحة مع الاستمرار بالإلزام بلبسها في الأماكن المغلقة.

رابعًا: عدم اشتراط تقديم نتيجة سلبية لفحص (PCR) معتمد أو لفحص معتمد للمستضدات لفيروس كورونا (Rapid Antigen Test) قبل القدوم إلى المملكة.

تأمين علاج كورونا

خامسًا: يشترط للقدوم إلى المملكة بتأشيرات الزيارة بأنواعها وجود تأمين لتغطية تكاليف العلاج من الإصابة بفيروس كورونا (كوفيد-19) خلال فترة البقاء في المملكة.

سادسًا: إلغاء تطبيق الحجر الصحي المؤسسي والحجر المنزلي لغرض مكافحة الجائحة على القادمين إلى المملكة.

سابعًا: رفع تعليق القدوم المباشر إلى المملكة، ورفع تعليق جميع الرحلات الجوية القادمة إلى المملكة والمغادرة منها إلى الدول الآتية (جمهورية جنوب إفريقيا، جمهورية ناميبيا، جمهورية بوتسوانا، جمهورية زمبابوي، مملكة ليسوتو، مملكة إسواتيني، جمهورية موزمبيق، جمهورية مالاوي، جمهورية موريشيوس، جمهورية زامبيا، جمهورية مدغشقر، جمهورية أنغولا، جمهورية سيشل، جمهورية القمر المتحدة، جمهورية نيجيريا الاتحادية، جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، جمهورية أفغانستان الإسلامية).