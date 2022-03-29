حددت لجنة المسابقات بـ رابطة دوري محمد بن سلمان للمحترفين، موعد مباريات الـ5 جولات المتبقية في الدوري لـ موسم 2021/2022.

دوري محمد بن سلمان للمحترفين يبدأ بعد رمضان

وسوف تنطلق الجولة الـ26 من عمر المسابقة في الخامس من مايو المقبل، وتُختتم مباريات البطولة في توقيت واحد يوم 29 مايو المقبل.

وفي الوقت ذاته حددت اللجنة موعد المباراتين المؤجلتين من الجولتين (19) و (20) حيث سيقام لقاء الفيحاء والهلال في المجمعة يوم الثلاثاء 3 مايو، فيما ستقام مباراة الاتفاق والهلال يوم الأربعاء 11 مايو القادم.

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وأوضحت اللجنة أن انطلاقة الجولة (26) ستكون في شهر مايو القادم نظرًا لمشاركة أربعة أندية سعودية في مسابقة دوري أبطال آسيا 2022 والتي تستضيف المملكة خلالها مجموعات قسم الغرب الخمس في مدن الرياض وبريدة وجدة والدمام خلال شهر أبريل القادم.

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