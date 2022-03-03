تجذب مباراة الهلال ضد الأهلي في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الأنظار إليها، في ظل المنافسة الشديدة بين الفرق على تحقيق الفوز.

كلاسيكو اليوم في دوري محمد بن سلمان

ويحتضن استاد الأمير فيصل بن فهد في الرياض “الملز”، كلاسيكو الهلال ضد الأهلي، مساء اليوم الجمعة، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ25 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتراجع الهلال إلى المركز الثالث مؤقتًا في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 46 نقطة، وذلك بعد فوز النصر بالأمس، فيما يتواجد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في المركز العاشر بـ28 نقطة.

الهلال ضد الأهلي

ولعب الهلال ضد الأهلي 27 مرة ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين، نجح الزعيم في تحقيق الفوز 12 مرة، مقابل 4 انتصارات للراقي، فيما خيم التعادل على نتيجة 11 مواجهة.

وتُعد مباراة اليوم رقم 14 بين الفريقين في الدور الثاني من الدوري السعودي للمحترفين منذ موسم 2008/ 2009، وحقق الهلال 5 انتصارات، وهُزم في 3 لقاءات، وتعادل 5 مرات.

وتُعتبر مباراة الهلال ضد الأهلي اليوم هي الخامسة التي يخوضها الفريقين في الرياض ضمن منافسات الدور الثاني في الدوري السعودي للمحترفين، حيث تمكن الزعيم من الفوز 3 مرات وتعادلا مرة.