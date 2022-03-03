حقق الفرنسي كريم بنزيما، لاعب ريال مدريد الإسباني، 3 أرقام مميزة، بعد أن ساهم في تأهل فريقه لربع نهائي دوري أبطال أوروبا على حساب باريس سان جيرمان الفرنسي.

أرقام مميزة لـ كريم بنزيما:

ووفقًا لـ شبكة Opta للإحصائيات فإن اللاعب الفرنسي صاحب الـ34 عامًا خاض مباراته رقم 500 بقميص الريال، ليكون ثاني لاعب يصل للمباراة رقم 500 مع الريال، بعد البرازيلي روبيرتو كارلوس.

كما أصبح مهاجم ريال مدريد ثاني لاعب من الدوريات الأوروبية الكبرى بعد البولندي روبيرت ليفاندوفسكي لاعب بايرن ميونخ الألماني يساهم في أكثر من 40 هدفًا بالموسم الواحد.

وأصبح أيضًا المهاجم الفرنسي في عمر الـ34 عامًا و80 يومًا، أكبر لاعب سنًّا يسجل ثلاثية في تاريخ دوري أبطال أوروبا، متجاوزًا الفرنسي أوليفيه جيرو ضد إشبيلية في ديسمبر 2020 “4 أهداف في عمر 34 عامًا و66 يومًا”.

هاتريك تاريخي للمهاجم الفرنسي:

وبدأ الشوط الأول من المباراة، بضغط هجومي من قبل لاعبي باريس سان جيرمان، حيث سجل الفرنسي كيليان مبابي هدفًا وتم إلغاؤه بداعي التسلل، ثم عاد مبابي وسجل الهدف الأول للفريق الباريسي بالدقيقة الأربعين بعد تمريرة متقنة من نيمار.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بتقدم باريس سان جيرمان على الريال بهدف دون رد في ملعب “سانتياجو بيرنابيو”.

أما الشوط الثاني من المباراة، فكشر الريال عن أنيابه، لينجح اللاعب الفرنسي كريم بنزيما في إحراز الهدف الأول بالدقيقة الـ61 بعد تمريرة متقنة من البرازيلي فينسيوس جونيور حيث استغل الثنائي خطأ الحارس الإيطالي جيانلويجي دوناروما حارس باريس سان جيرمان.

وواصل بنزيما تألقه، ليضيف الهدف الثاني بالدقيقة الـ76 بعد صناعة مميزة من النجم الكرواتي لوكا مودريتش.

ووسط تراجع باريس سان جيرمان، وعدم قدرة الأرجنتيني ليونيل ميسي على صناعة الفارق مع البرازيلي نيمار ومبابي، أضاف بنزيما الهدف الثالث والهاتريك له في الدقيقة الـ79.