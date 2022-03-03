أكد الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، وزير الداخلية، أنه التقى برئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد، وتشرف بنقل تحيات القيادة له، كما استعرضا العلاقات الأخوية بين البلدين، والتعاون المشترك خصوصًا في الجوانب الأمنية، وذلك بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

لقاء مع رئيسة الحكومة:

وأضاف وزير الداخلية في تغريدات له عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، أنه التقى كذلك برئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن، وبحثا مجالات التعاون وما وصل إليه التنسيق الأمني بين البلدين الشقيقين، بما يحقق مزيدًا من الازدهار والتقدم للبلدين.

لقاء مع وزير داخلية تونس:

وتابع: كذلك اجتمعت مع أخي وزير الداخلية التونسي توفيق شرف الدين، وبحثنا تعزيز التنسيق الثنائي القائم في المجال الأمني، واستكملنا في اجتماع اللجنة الأمنية المشتركة بحث تطوير التعاون بين الأجهزة الأمنية في البلدين.