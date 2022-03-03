تُقام غدًا السبت 3 مباريات في الجولة الـ23 من بطولة دوري محمد بن سلمان للمحترفين.

توقيت مباريات الغد:

وستكون المباراة الأولى بين فريقي الفيصلي والحزم في تمام السابعة إلا ثلثًا مساءً بتوقيت المملكة، على ملعب مدينة المجمعة الرياضية.

أما المباراة الثانية فسوف تكون بين فريقي الرائد والفيحاء في السابعة إلا ربعًا مساءً بتوقيت المملكة، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية.

وتُختتم مباريات الجولة الـ23 بلقاء بين الشباب والباطن في التاسعة إلا ربعًا مساءً بتوقيت المملكة، ويقام على ملعب “الملز” في الرياض.

3 مباريات اليوم في الدوري السعودي:

وانطلقت المباراة الأولى اليوم في الرابعة والربع عصرًا بين فريقي أبها والطائي، حيث أقيمت على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية.

المباراة الثانية انطلقت بين فريقي التعاون والفتح في تمام الساعة السابعة إلا ربعًا مساءً على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية.

اللقاء الثالث بين فريقي الاتفاق والأهلي بدأ في تمام الساعة التاسعة إلا ربعًا مساءً على ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام.