سيغيب 4 لاعبين عن الفريق الكروي الأول بـ الهلال، وذلك قبل مواجهة النادي الأهلي غدًا في الجولة الـ25 لبطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ولن يتواجد مع الزعيم بـ مباراة الغد، كل من ” عبدالله عطيف وعبدالإله المالكي وعلي البليهي وناصر الدوسري” للإصابة.

وكان لاعبو الزعيم أنهوا الحصة التدريبية اليوم الخميس استعدادًا لمواجهة الأهلي غدًا تحت إشراف المدرب الأرجنتيني رامون دياز.

رقم قياسي ينتظره سالم الدوسري

وفي سياق آخر، يطمح النجم سالم الدوسري لاعب الفريق الكروي الأول بنادي الهلال إلى تحقيق رقم قياسي غدًا عند مواجهة الأهلي في الجولة الـ25 بـ دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وسجل الدوسري 5 أهداف في آخر 7 مباريات له أمام الأهلي.

موعد مباراة الهلال ضد الأهلي

وتنطلق المباراة غدًا بين الزعيم والأهلي على ملعب ” الملز” في الرياض في تمام الساعة التاسعة إلا 10 دقائق مساءً بتوقيت المملكة.