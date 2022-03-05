يغيب عن فريقي الشباب والاتحاد في مباراة اليوم في الجولة الـ24 من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، 5 لاعبين من الفريقين.

أسباب الغيابات في صفوف الشباب والاتحاد

ولن يتواجد في تشكيلة الشباب، اللاعب الكاميروني جون ماري بسبب الإصابة، بينما يغيب عن صفوف الاتحاد 4 لاعبين وهم ” المصري أحمد حجازي، عمر هوساوي، عبدالرحمن العبود، عبدالرزاق حمدالله”.

ويطمح الفريق الكروي الأول بنادي الشباب إلى الحفاظ على سجله مميزًا بالفوز على الاتحاد أو التعادل اليوم في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، لتفادي الخسارة على أرضه.

ويُعد الليث هو الفريق الوحيد الذي لم يخسر على أرضه في بطولة الدوري بالموسم الحالي، وكانت الهزائم الثلاثة للفريق خارج الأرض، حيث خسر خارج أرضه أمام الفتح وأبها والهلال.

أرقام شاموسكا تُطمئن الشبابيين

وما يُطمئن عشاق الليث، هو أن المدرب البرازيلي بريكليس شاموسكا مدرب الفريق، لا يعرف طعم الخسارة أمام نادي الاتحاد في 7 مباريات، وذلك قبل مواجهة الليلة في بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.