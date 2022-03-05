تشهد بعض مناطق المملكة تقلبات جوية تتمثل في رياح نشطة تثير الغبار والأتربة؛ ما يسبب الكثير من الأضرار الصحية خاصة لمرضى الربو وحساسية الصدر، لكن بوجه عام هناك نصائح مفيدة للجميع قدمتها الهيئة العامة للغذاء تتمثل فيما يلي:

نصائح لتفادي أضرار الغبار

ونصحت الهيئة بتجنب الأضرار أثناء الغبار باتباع بعض الإرشادات والنصائح المهمة مثل:

وضع الكمامة لحماية الجهاز التنفسي من ذرات الرمل.

الحرص على الجلوس في الأماكن المغلقة.

شرب كمية كبيرة من المياه للوقاية من الجفاف الذي قد يسببه الغبار.

عدم تناول أي طعام مكشوف يُعد في الخارج.

ونصحت مرضى الربو بعدم نسيان أخذ أدويتهم معهم.

توقعات الأرصاد اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن يطرأ انخفاض ملموس في درجات الحرارة على مناطق تبوك، الجوف ، الحدود الشمالية.

ويمتد هذا الانخفاض ويصحب برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الشرقية، حائل، القصيم، والرياض، وسماء غائمة جزئيًا إلى غائمة قد يتخللها سحب ممطرة على أجزاء من شرق المملكة، كما يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق تبوك ، المدينة المنورة، ومكة المكرمة، خاصةً الساحلية منها.

تراجع درجات الحرارة

أما خبير الطقس عبدالعزيز الحصيني فقد توقع أن تسجل طريف أدنى درجات الحرارة بين المدن السعودية اليوم فيما تسجل جازان أعلى درجة حرارة محسوسة.

وقال الحصيني متوقع أجواء باردة على الشمالية فجر اليوم السبت 1443/8/9هـ الساعة “6” أقلها طريف”3″°C وتميل للبرودة على الوسطى العاصمة الرياض”17″°C باقي المناطق معتدلة وأعلاها جازان (27)°C .

كما توقع أن تكون السماء غائمة جزئيا على الشمالية وعلى شمال الوسطى مع أمطار متفاوتة -إن شاء الله- على شمال الوسطى والشرقية وشرق المرتفعات.