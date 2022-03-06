سيغيب 6 لاعبين من الدوري السعودي للمحترفين عن منافسات كأس العالم 2022 بـ قطر.

الغائبون عن كأس العالم 2022

ولن يشارك في المونديال كل من ” المقدوني أليوسكي لاعب الأهلي، المقدوني ترايوفسكي لاعب الفيحاء، المصري أحمد حجازي لاعب الاتحاد، السويدي كوايسون لاعب الاتفاق، الجزائري سفيان بن دبكة لاعب الفتح، الجزائري رايس مبولحي حارس مرمى الاتفاق”.

ثنائي منتخب مقدونيا ساهما في مفاجأة كبيرة أمام إيطاليا بطل أوروبا بإقصائها من الملحق ولكنهما اصطدما بمنتخب البرتغال الذي أنهى آمالهم بالتواجد في كأس العالم.

المنتخب السويدي خسر فرصة تواجده في مونديال قطر بعد الخسارة أمام بولندا في الملحق الأوروبي 2/0.

اللاعب أحمد حجازي كان غاب عن مباراتي المنتخب المصري أمام السنغال لن يتواجد في المونديال.

المنتخب الكاميروني أقصى منتخب الجزائر من تصفيات المونديال، بعد الفوز عليه في الجزائر بنتيجة 2-1 رغم خسارته في الكاميرون بهدف دون رد.