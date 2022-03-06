تشهد منافسات اليوم الختامي للجولة الـ26 والأخيرة من بطولة دوري الدرجة الثانية مواجهات قوية على المراكز المتقدمة، والابتعاد عن شبح الهبوط.

موعد مباريات اليوم

وتُقام 6 مباريات اليوم في ختام منافسات دوري الدرجة الثانية، حيث تُقام مواجهة واحدة بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي الجندل والزلفي، عند الساعة 6:45 مساء على ملعب نادي العروبة.

ومن المقرر أن تُقام 5 مواجهات عند الساعة 8:45 مساء، حيث يلعب الثقبة مع عرعر، القيصومة ضد النعيرية، حطين أمام الصفا، عفيف ضيفًا على النجمة، والأنصار يستضيف الترجي.

ترتيب دوري الدرجة الثانية

وجاء جدول ترتيب المجموعة الثانية في دوري الدرجة الثانية قبل مواجهات اليوم، كالتالي؛ القيصومة في الصدارة بـ51 نقطة، يليه الترجي بـ50 نقطة، ثم النجمة برصيد 48 نقطة، وحل الزلفي رابعًا ب،44 نقطة.

ويتواجد الأنصار في المركز الخامس برصيد 37 نقطة، يليه التقدم برصيد 36 نقطة، ثم حطين بـ35 نقطة، وحل الجندل ثامنًا برصيد 33 نقطة، بالتساوي مع الصفا، ثم الريان برصيد 32 نقطة.

وحل النعيرية في المركز الـ11 برصيد 24 نقطة، بالتساوي مع عرعر، ثم عفيف برصيد 22 نقطة، ويتذيل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الثقبة جدول ترتيب دوري الدرجة الثانية برصيد 13 نقطة.

نادي العربي إلى دوري يلو

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي العربي قد ضمن رسميًا التأهل إلى دوري يلو لأندية الدرجة الأولى في الموسم الرياضي الجديد، بعد انفراده بصدارة المجموعة الأولى في دوري الدرجة الثانية عقب فوزه على الروضة بالأمس.

ومن المقرر أن يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرياض مباراة فاصلة ضد وصيف المجموعة الثانية، من أجل تحديد الفريق الثالث الصاعد إلى دوري الدرجة الأولى، بجانب متصدر المجموعتين.