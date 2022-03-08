يستعد 8 من نجوم الأخضر في المشاركة بنهائيات بطولة كأس العالم 2022، للمرة الثانية بعد تواجدهم مع المنتخب السعودي الأول لكرة القدم في مونديال 2018.

نجوم الأخضر بالمونديال للمرة الثانية

وتضم قائمة لاعبي الأخضر الذي يشاركون بالمونديال للمرة الثانية، كل من؛ حارس المرمى محمد العويس، محمد البريك، ياسر الشهراني، سلمان الفرج، محمد كنو، سالم الدوسري، هتان باهبري وفهد المولد.

وضمنت السعودية التأهل إلى نهائيات المونديال رسميًا قبل مواجهته ضد الصين، وذلك بعد فوز منتخب اليابان على أستراليا بثنائية نظيفة، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

السعودية ضد الصين

ولعب منتخب السعودية الأول لكرة القدم ضد الصين بالأمس على استاد الشارقة الرياضي في الجولة التاسعة من تصفيات كأس العالم 2022، وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بنتيجة بهدف لكل منهما.

ويحتل منتخب السعودية الأول لكرة القدم المركز الثاني في مجموعته بتصفيات كأس العالم 2022 برصيد 20 نقطة، وبفارق نقطة عن اليابان متصدر الترتيب، ثم أستراليا في المركز الثالث برصيد 15 نقطة.