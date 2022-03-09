شهدت منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الموسم الرياضي الحالي معاناة العديد من الفرق على الصعيد الهجومي.

فرق سجلت أهدافًا أقل من المتوقع:

وكشفت شبكة الإحصائيات الشهيرة “أوبتا” عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن قائمة الفرق التي سجلت أهدافًا في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين أقل من أهدافها المتوقعة.

وجاء الحزم في الصدارة بـ – 9.65 هدف، ثم النادي الأهلي بـ – 5.4 هدف، يليه الاتفاق بـ – 5 أهداف، وحل الفيحاء رابعًا في القائمة بـ – 4.49 هدف، ثم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح بـ – 4.13 هدف.

ويحتل الرائد المركز الخامس في قائمة الفرق التي سجلت أهدافًا أقل من المتوقع لها في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بـ – 3.9 هدف، ثم أبها بـ – 3.6 هدف، يليه الفيصلي بـ – 2.73 هدف، والطائي بـ – 2.56 هدف.

ترتيب دوري المحترفين:

على الجانب الآخر، جاء جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بعد الجولة الـ25، كالتالي؛ الاتحاد في الصدارة برصيد 60 نقطة، يليه الهلال بـ49 نقطة، ثم النصر برصيد 48 نقطة.

وتراجع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب إلى المركز الرابع برصيد 47 نقطة، يليه ضمك بـ42 نقطة، ثم أبها برصيد 32 نقطة، وبفارق نقطة عن الفتح صاحب المركز السابع، يليه الفيحاء بـ30 نقطة، ثم الرائد بـ29 نقطة.

ويحتل الأهلي المركز العاشر برصيد 28 نقطة، بالتساوي مع الفيصلي، وبفارق نقطة عن الطائي، ثم التعاون بـ26 نقطة، يليه الباطن بـ25 نقطة، وحل الاتفاق في المركز الـ15 برصيد 24 نقطة، ويتذيل الحزم الترتيب بـ14 نقطة.