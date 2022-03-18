يطمح الاتحاد لمواصلة تألقه ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وتجاوز عقبة الحزم اليوم.

الاتحاد يطمح لمواصلة التفوق

ولعب الاتحاد ضد الحزم 11 مباراة من قبل ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين، وشهدت تفوقًا كبيرًا للعميد، حيث نجح في تحقيق الفوز 7 مرات، وتعادل في 3 لقاءات، وخسر مرة واحدة.

وخاض العميد 5 مباريات في جدة ضد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الحزم في بطولة الدوري السعودي للمحترفين، وتمكن من تحقيق الفوز في 3 مواجهات، وتعادل مرة وخسر أخرى.

الحزم ضيفًا على العميد اليوم

ومن المقرر أن يلعب الاتحاد ضد الحزم على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”، مساء اليوم الجمعة، في إطار مواجهات الجولة الـ25 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل مواجهة اليوم، ينفرد العميد بصدارة جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 57 نقطة، فيما يتذيل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الحزم الترتيب برصيد 14 نقطة.