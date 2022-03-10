واصل النجم الأرجنتيني Messi معاناته ضد ريال مدريد، بعد خسارة فريقه باريس سان جيرمان الفرنسي في بطولة دوري أبطال أوروبا.

سان جيرمان يودع دوري الأبطال

ولعب ريال مدريد ضد باريس سان جيرمان على ملعب “سانتياجو برنابيو”، في إياب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا، وحول المرينغي تأخره بهدف إلى فوز بثلاثية، ليخطف بطاقة التأهل.

وكان ريال مدريد قد خسر مباراة الذهاب بهدف سجله النجم كيليان مبابي في الوقت القاتل، قبل أن يحرز هدف تقدم فريقه في “سانتياجو برنابيو”، إلا إن كريم بنزيمة سجل هاتريك، ليمنح المرينغي التأهل بنتيجة 3/2 بمجموع المباراتين.

Messi يفشل في هز الشباك

وشارك Messi بشكل أساسي في مباراة ريال مدريد بالأمس، إلا أنه لم يظهر بالمستوى المتوقع، وفشل في هز شباكه للمباراة العاشرة على التوالي، 6 مواجهات منها في ملعب “سانتياجو برنابيو”، كما أهدر ركلة جزاء في لقاء الذهاب.

وكانت المرة الأخيرة التي نجح فيها Messi في هز شباك ريال مدريد بملعبه يوم 23 أبريل 2017، حينما قاد فريقه السابق برشلونة للفوز بنتيجة 3/2، وآخر هدف أحرزه أمام المرينغي في 6 مايو 2018 على ملعب “كامب نو”.

وتمكن Messi من تسجيل 26 هدفًا أمام الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد خلال 17 موسمًا بقميص برشلونة، قبل أن يغيب عن صناعة أو تسجيل الأهداف سواء مع البارشا أو في موسمه الأول مع باريس سان جيرمان.