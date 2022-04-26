كشفت دائرة التحكيم في الاتحاد السعودي لكرة القدم عن أبرز الحالات التحكيمية ضمن منافسات الجولة الـ25 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وأبرزها ركلة جزاء أبها ضد التعاون.

أبها لا يستحق الحصول على ركلة جزاء:

ولفتت إلى أنه كان يجب عدم احتساب ركلة جزاء لفريق أبها في الدقيقة 39 أمام التعاون؛ لعدم وجود تعمد في لمس الكرة باليد، وكان يجب على حكم الـVAR تطبيق الاعتبارات بشكل جيد قبل استدعاء الحكم لمشاهدة الحالة.

ولعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها ضد نظيره التعاون في الجولة الـ25 قبل فترة التوقف الحالية، وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بنتيجة 1/ 1، حيث تقدم مصطفى فتحي لسكري القصيم، وتعادل سعد بقير من ركلة الجزاء.

أبرز الحالات التحكيمية في الجولة الـ25:

وأشارت إلى أن طرد لاعب الاتفاق، أمين يونس أمام ضمك صحيح؛ لوجود سلوك مشين باستخدام الوحشية؛ ويجب معاقبته بالبطاقة الحمراء مباشرة، لكن الحكم منح بطاقة صفراء، وبناء على نصيحة الحكم الرابع عاد لمنحه بطاقة “الحمراء”.

وأكدت صحة قرار الحكم بعدم طرد مدافع الفيصلي أمام الفتح؛ لأن الانزلاق كان بشدة متوسطة، وكان يجب على حكم الفيديو المساعد تحليل الحالة قبل استدعاء الحكم لمشاهدة الحالة، وقرار صحيح من الحكم بالاستمرار على البطاقة الصفراء.

وأوضحت دائرة التحكيم أن إلغاء ركلة الجزاء المحتسبة لفريق الأهلي أمام الهلال كان قرار صحيح، لأن جانغ هيون سو في لحظة لمسه الكرة باليد لم يجعل الجسم أكبر بشكل غير طبيعي، وتدخل حكم الـVAR كان صحيح.

وأضافت: “لا وجود لركلة جزاء لفريق الاتحاد عند الدقيقة 38 في مباراة الحزم فمثل هذه الاحتكاكات طبيعية، وتدخل حكم الـVAR كان قرار غير صحيح واستمرار الحكم على رأيه بعدم وجود ركلة جزاء كان قرارًا صحيحًا”.