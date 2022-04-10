قال صالح أبو نخاع، رئيس مجلس إدارة نادي ضمك: إن المدرب الكرواتي كرشمير ريزتش المدير الفني للفريق الكروي الأول بـ فارس الجنوب، رفض عروضًا قدمت له من أندية سعودية كبيرة في دوري المحترفين ومن أندية خليجية مقابل البقاء مع الفريق.

سبب بقاء مدرب ضمك:

وتحدث أبو نخاع لـ برنامج “أكشن مع وليد” قائلًا: “المدرب ريزتش قدم أداءً مميزًا معنا دفع أندية كبيرة ومتقدمة في جدول ترتيب دوري المحترفين السعودي للتقدم بعروض للحصول على خدامته، وكذل أندية قطرية وإماراتية، لكنه فضّل البقاء معنا”.

وأضاف أبو نخاع: “قمنا بتجديد عقد ريزتش بمميزات جديدة بسبب عمله الرائع مع الفريق، وهو كان يتقاضى 4000 دولار فقط”.

يذكر أن فارس الجنوب يحتل حاليًّا المركز الخامس في جدول ترتيب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بعدما كان يعاني الهبوط في الموسم الماضي من دوري المحترفين.