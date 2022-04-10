أكد صالح أبو نخاع، رئيس نادي ضمك، أن النادي واللاعب فاروق شافعي مدافع الفريق لم يتقدما بشكوى ضد المغربي عبدالرزاق حمدالله لاعب الاتحاد على خلفية المشادة بين اللاعبين بلقاء الاتحاد وضمك في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

حقيقة الشكوى ضد لاعب الاتحاد:

وقال أبو نخاع في برنامج “أكشن مع وليد”: “لم نشكُ اللاعب المغربي وصحيح أنني تحدثت عن شكوى إعلاميًّا لكنني كنت أقول هذا لحماية فاروق شافعي ليس أكثر لكن الحقيقة لا توجد أي شكوى”.

وتابع رئيس ضمك: “حمدالله لاعب كبير وما نقدر على ثمنه لإحضاره لضمك، وفريقي يعتمد على كل عناصر الفريق وليس لنا نجم أوحد أو نجم مميز، الفريق هو النجم”.

تفاصيل المشادة:

وكان مقطع فيديو، أظهر مصطفى زغبة الحارس الجزائري لنادي ضمك، وهو يُحاول فض الشجار بين اللاعب المغربي وفاروق شافعي بعد نهاية مباراة الفريقين بفوز الاتحاد بنتيجة هدفين لهدف في دوري المحترفين.