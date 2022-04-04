أبدى نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب، أحمد شراحيلي، حزنه للخسارة أمام الهلال، متمنيًا الظهور بشكل أفضل خلال المباريات المقبلة.

أحمد شراحيلي يُشيد بالأداء أمام الهلال:

وعلق أحمد شراحيلي قائلًا: “الحمد لله على كل حال، قدمنا مباراة كبيرة وأضعنا فرصة كثيرة.. الهلال استغل فرص قليلة واستطاع تسجيل هدفين”.

وتابع تصريحاته قائلًا: “نحن نلعب بتكتيك مغاير، وهذا ما كنا نحتاجه، أغلقنا الدفاع بشكل جيد، قفلنا على الهلال كل الطرق، كرتان سجلوا منهم مبروك للهلال وهارد لك لنا”.

واختتم أحمد شراحيلي تصريحاته بعد مباراة الهلال ضد الشباب قائلًا: “أضعنا فرصًا محققة كنا نستطيع أن ننهي المباراة من الشوط الأول.. والقادم أفضل إن شاء الله”.

الهلال إلى نهائي كأس الملك:

وانتهت مباراة الهلال ضد الشباب التي أُقيمت على إستاد الأمير فيصل بن فهد في نصف نهائي كأس الملك، بفوز الزعيم بنتيجة 2/ 1، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وينتظر الزعيم الفائز من مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد ضد نظيره الفيحاء المقرر إقامتها، مساء يوم الاثنين، على ملعب مدينة المجمعة الرياضية، لمواجهته في نهائي بطولة كأس الملك.