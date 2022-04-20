أعلن نادي الفيصلي عن خضوع نجم الفريق الأول لكرة القدم، أحمد عسيري لعملية جراحية، اليوم الأربعاء.

أحمد عسيري يخضع لجراحة

وذكر حساب نادي الفيصلي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “أجرى أحمد عسيري عملية جراحية على موضع إصابته، وقد تكللت ولله الحمد بالنجاح متمنين له دوام الصحة والعافية.. الحمد لله على سلامتك أبو حسن”.

وكان أحمد عسيري قد تعرض لإصابة بكسر في الأنف خلال مباراة الفيصلي ضد ناساف كارشي الأوزبكي ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري أبطال آسيا 2022، والتي انتهت بفوز عنابي سدير بهدف نظيف.

الفيصلي في دوري أبطال آسيا

ولعب الفيصلي ضد ناساف الأوزبكي بالأمس على استاد الأمير محمد بن فهد بالدمام، في إطار مواجهات الجولة الرابعة من مرحلة المجموعات في دوري أبطال آسيا، وانتهت المباراة بدون أهداف.

ورفع عنابي سدير رصيده إلى 8 نقاط في صدارة مجموعته بمنافسات دوري أبطال آسيا 2022، ليهدر فرصة زيادة الفارق مع المنافسين، بعد فوز الوحدات الأردني على السد القطري بثلاثة أهداف مقابل هدف.