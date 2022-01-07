أعلن نادي الفيصلي، قبل قليل، عن تعاقده رسميًا مع أحمد عسيري لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

أحمد عسيري إلى الفيصلي

وأشار حساب الفيصلي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن إدارة النادي ممثلة بعضو مجلس الإدارة ضاوي بن ناصر الضاوي، أنهت إجراءات التوقيع مع أحمد عسيري بعقد يمتد لعام ونصف حتى عام 2023.

وكان نادي التعاون قد أعلن مؤخرًا عن إنهاء العلاقة التعاقدية مع أحمد عسيري، متمنيًا له التوفيق في خطوته المقبلة، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ولعب أحمد عسيري صاحب الـ30 عامًا في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد خلال الفترة من 2011 وحتى 2019، قبل أن ينضم إلى التعاون ورحل عنه بداية فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

الفيصلي يستعد لمواجهة الأهلي

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي قد خسر بالأمس لقب كأس السوبر السعودي أمام الهلال بركلات الترجيح، ويستعد لمواجهة الأهلي، يوم الثلاثاء المقبل، في الجولة الـ16 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل المباراة المقبلة، يحتل الأهلي المركز الـ12 في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 15 نقطة، بالتساوي مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي صاحب الـ13.