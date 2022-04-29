تأمل الجماهير النصراوية في ظهور الفريق الأول لكرة القدم بشكل مميز مع المدرب الأرجنتيني ميغيل روسو بعد عودة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

النصر مع روسو

وخاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر 13 مباراة مع ميغيل روسو ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ونجح في تحقيق 10 انتصارات، وتعادل مرة وخسر مواجهتين.

وخسر العالمي أمام الاتحاد بنتيجة 3/0 والهلال برباعية دون رد، وتعادل إيجابيًا مع الاتفاق، فيما نجح في تحقيق الفوز مع ميغيل روسو ضد كل من؛ الزعيم، الحزم، ضمك، الفتح، الفيصلي، التعاون، الطائي، الباطن، أبها والفيحاء.

العالمي يواجه الشباب

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر لمواجهة نظيره الشباب على ملعب مرسول بارك، مساء يوم الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ26 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل المباراة المقبلة، يحتل العالمي المركز الثالث في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 48 نقطة، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب في المركز الرابع برصيد 47 نقطة.