أكد نجم النصر والمنتخب السعودي السابق، أحمد عكاش، أنه كان قريبًا من الانتقال إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، موضحًا أسباب عدم إتمام الصفقة.

احمد عكاش – لاعب سابق:

• كنت قريب من الانتقال لـ #الهلال قبل #النصر و الهلال لم يكن جدي في عرضه

• لعبت في تشكيلة زوران و كانافارو لأنهما لا يسمعان للإدارة.

• واجهت في النصر لاعبين يؤثرون على قرارات المدرب

• أخذت حقوقي في #النصر " غصب" وكان هناك إداري بالفريق يريد تجريدي منها. pic.twitter.com/aPhZ0PCNNL — برنامج شوت (@Shoot_SSC) April 25, 2022

سبب عدم انتقال أحمد عكاش للهلال:

وقال أحمد عكاش خلال تصريحاته لبرنامج “شوت” عبر قناة SSC: “كنت قريبًا من الانتقال إلى الهلال قبل النصر، إلا أن الأزرق لم يكن جديًّا في عرضه”.

وواصل عكاش تصريحاته قائلًا: “حقيقة لم تكن النية الانتقال للنصر بل الهلال، ولكن تغير مسار الصفقة لجدية العرض النصراوي ولكون هدفي الرئيسي التواجد في الرياض”.

اللعب في تشكيلة زوران وكانافارو:

وتابع أحمد عكاش: “لعبت في تشكيلة زوران وكانافارو لأنهما لا يسمعان للإدارة النصراوية، أما المدربين أصحاب الشخصيات الضعيفة لم أكن ألعب معهما، وواجهت في النصر لاعبون يؤثرون على قرارات المدربين”.

حقوقه في نادي النصر:

وأضاف: “أخذت حقوقي في النصر (غصب) وكان هناك إداري بالفريق يريد تجريدي منها، وبخصوص تجربتي في نادي الكوكب فهناك شخص واحد يدير كل شيء، وكان من الصعب تأقلمي مع هذا الوضع”.

واختتم أحمد عكاش تصريحاته التلفزيونية قائلًا: “سلمان الفرج مر بظروف كثيرة صعبة في مسيرته الكروية، ويعجبني فيه أن لديه شخصية قوية، وقائد غيابه مؤثر سواء بالهلال أو المنتخب السعودي”.