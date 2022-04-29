تسعى إدارة نادي النصر برئاسة مسلي آل معمر؛ لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بصفقات قوية في الموسم المقبل، ليرتبط اسمها بنجم الأهلي المصري، محمد شريف.

النصر يفاوض محمد شريف

وأكدت تقارير صحافية مصرية أن النصر قدم عرضًا رسميًا لإدارة النادي الأهلي، من أجل الحصول على خدمات محمد شريف مقابل مليون و250 ألف دولار على سبيل الإعارة، في حالة رفض الإدارة لبيعه بشكل نهائي.

وطلبت الإدارة النصراوية من نظيرتها في الأهلي حسم موقفها سريعًا، من أجل إنهاء الإجراءات الخاصة بالتعاقد أو البحث عن بديل، فيما أبلغت الإدارة وفقًا لـ”المصري اليوم”، المدير الفني بيتسو موسيماني بالعرض، وطلبت تحديد موقفه.

ماكينة تسجيل وصناعة أهداف

وخطف محمد شريف الأنظار مع الأهلي خلال الموسم الماضي، حيث نجح في حصد لقب هداف الدوري المصري برصيد 21 هدفًا، كما توج بجائزة هداف دوري أبطال إفريقيا برصيد 6 أهداف.

ويُعاني شريف من تذبذب المستوى مع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي هذا الموسم، حيث إنه ساهم في تسجيل 12 هدفًا في 24 مباراة في جميع البطولات هذا الموسم، بعدما أحرز 9 أهداف وصنع 3 آخرين.

وتأمل إدارة النصر في حسم صفقة محمد شريف، والعمل على إبرام مزيد من الصفقات في الميركاتو الصيفي، أملًا في ظهور الفريق بشكل أفضل في الموسم الجديد، والمنافسة على الألقاب بعد معاناته هذا الموسم.