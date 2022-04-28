ظهر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي بشكل جيد خلال مشاركته الأولى في بطولة دوري أبطال آسيا، ليحقق إنجازاً مميزاً بالتأهل إلى دور الـ16.

الخسارة أمام السد القطري

ولعب الفيصلي ضد السد بالأمس على ملعب الأمير محمد بن فهد، في الجولة الأخيرة من مرحلة المجموعات في دوري أبطال آسيا، وانتهت بفوز الفريق القطري بهدف نظيف، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

أرقام الفيصلي في آسيا

وفشل عنابي سدير في تحقيق رقم يميزه عن الفرق السعودية في مشاركتها الأولى بالبطولة القارية، بعد خسارته أمام السد القطري، ليتساوى مع الأندية في ظهورها السابق بمرحلة المجموعات.

وحقق الفيصلي إنجاز تاريخي بالتأهل إلى الدور ثمن النهائي في صدارة مجموعته برصيد 9 نقاط، إلا أنه يُعد الأضعف هجوميًا في النسخة الحالية من دوري أبطال آسيا بالتساوي مع فولاد الإيراني برصيد 5 أهداف لكل منهما.

واكتفى عنابي سدير بتسجيل هدف واحد خلال مباريات الدور الثاني من مرحلة المجموعات، وتعادل سلبيًا مع ناساف الأوزبكي، وخسر ضد السد، واستقبلت شباكه 4 أهداف.