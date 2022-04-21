عانى نادي أوساسونا ضد الريال، بسبب الأخطاء الدفاعية، في مباراة الفريقين التي أُقيمت أمس الأربعاء في الجولة الـ33 من بطولة الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم.

وكان ريال مدريد فاز على أوساسونا بثلاثية لهدف، في المباراة التي أُقيمت على ملعب آل سادار معقل فريق أوساسونا.

أوساسونا اهتزت شباكه طوال الموسم بـ 44 هدفًا وسجل فقط 33 هدفًا ليكون فارق الأهداف سالب 10 وبالتالي يكون دفاع أوساسونا، سادس أسوأ دفاع في الدوري الإسباني، بعد أندية غرناطة وليفانتي وديبورتيفو ألافيس وريال مايوركا وقاديش.

ملخص مباراة أوساسونا ضد الريال

وبدأت المباراة بضغط قوي من قبل الريال حيث نجح النمساوي دافيد ألابا في إحراز الهدف الأول لـ الريال بالدقيقة الثانية عشرة ثم تعادل أوساسونا سريعًا عبر اللاعب أنتي بوديمير بالدقيقة الـ13.

ونجح الإسباني ماركو أسينسيو في إحراز الهدف الثاني لـ الريال بالدقيقة الـ45.

وفي الشوط الثاني، من المباراة نجح لوكاس فاسكيز في إحراز الهدف الثالث لـ الريال بالدقيقة الـ92، بعد تمريرة متقنة من اللاعب فينسيوس جونيور.

وأصبح رصيد ريال مدريد بعد الفوز 78 نقطة في المركز الأول وبفارق 17 نقطة عن نادي أتلتيكو مدريد صاحب المركز الثاني.

ويحتاج ريال مدريد إلى 4 نقاط بشكل رسمي لحسم لقب الدوري الإسباني.

إهدار ركلتي جزاء في لقاء أوساسونا ضد الريال

وشهدت مباراة أوساسونا ضد الريال احتساب ركلتي جزاء للمرينغي عند الدقيقتين 52 و59، إلا أن بنزيما أضاعهما، ليصبح أول لاعب يهدر ركلتين في لقاء واحد بالدوري الإسباني منذ راؤول تامودو أمام ريال بيتيس في أبريل 2006.

وأصبح كريم بنزيما أول لاعب في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد يهدر ركلات الجزاء في الدوري الإسباني الممتاز منذ موسم 2005/ 2006، حيث أضاع 4 من أصل 11 ركلة، وذلك وفقًا لشبكة الإحصائيات “أوبتا”.

وفي السياق ذاته، علق كريم بنزيما على إهداره لركلتين جزاء عبر حسابه الخاص على موقع “انستقرام”، بنشر صورة لاحتفاله مع لاعبي ريال مدريد من المباراة، وقال: “شكرًا يا شباب.. لم أكن محظوظًا”.