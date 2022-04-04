أصبح نادي ريال مدريد قريبًا من التتويج بلقب الدوري الإسباني، وذلك بعد الفوز مساء الأربعاء على نادي أوساسونا بثلاثية لهدف، ضمن مباريات الجولة الثالثة والثلاثين من بطولة الليجا.

ملخص مباراة ريال مدريد ضد أوساسونا:

وبدأت المباراة بضغط قوي من قبل الريال حيث نجح النمساوي دافيد ألابا في إحراز الهدف الأول لـ الريال بالدقيقة الثانية عشرة ثم تعادل أوساسونا سريعًا عبر اللاعب أنتي بوديمير بالدقيقة الـ13.

ونجح الإسباني ماركو أسينسيو في إحراز الهدف الثاني لـ الريال بالدقيقة الـ45.

وفي الشوط الثاني، من المباراة نجح لوكاس فاسكيز في إحراز الهدف الثالث لـ الريال بالدقيقة الـ92، بعد تمريرة متقنة من اللاعب فينسيوس جونيور.

وأصبح رصيد ريال مدريد بعد الفوز 78 نقطة في المركز الأول وبفارق 17 نقطة عن نادي أتلتيكو مدريد صاحب المركز الثاني.