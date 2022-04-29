تترقب الجماهير عودة مواجهات دوري محمد بن سلمان للمحترفين مجددًا، بعد توقفه لأكثر من شهر، وسط منافسة قوية لحسم اللقب أو الهروب من الهبوط.

أسرع 5 أهداف هذا الموسم

ويُعد النيجيري أوديون إيغالو صاحب أسرع هدف هذا الموسم، حيث نجح في هز شباك الهلال عند الدقيقة 1:02 بقميص الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب، قبل أن ينضم للأزرق في الميركاتو الشتوي.

وأحرز نجم النصر، خالد الغنام هدفًا في شباك الفيصلي عند الدقيقة 1:09، وفي التوقيت ذاته سجل مهاجم الاتحاد، المغربي عبدالرزاق حمدالله هدفًا أمام التعاون في دوري محمد بن سلمان للمحترفين.

ونجح نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب، تركي العمار في هز شباك الباطن عند الدقيقة 1:45، وسجل مدافع فريق الهلال، الكوري جانغ هيون سو هدفًا عند الدقيقة 1:55.

ترتيب دوري محمد بن سلمان

وجاء ترتيب دوري محمد بن سلمان للمحترفين قبل استئناف المباريات مجددًا، كالتالي؛ الاتحاد في الصدارة بـ60 نقطة، يليه الهلال برصيد 49 نقطة، ثم النصر بـ48 نقطة، وبفارق نقطة عن الشباب.

ويحتل ضمك المركز الخامس برصيد 42 نقطة، يليه أبها بـ32 نقطة، ثم الفتح برصيد 31 نقطة، وحل الفيحاء ثامنًا برصيد 30 نقطة، وبفارق نقطة عن الرائد، ثم النادي الأهلي بـ28 نقطة، بالتساوي مع الفيصلي.

ويتواجد الطائي في المركز الـ12 برصيد 27 نقطة، ثم التعاون برصيد 26 نقطة، يليه الباطن برصيد 25 نقطة، وبفارق نقطة عن الاتفاق، فيما يتذيل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الحزم ترتيب دوري محمد بن سلمان للمحترفين بـ14 نقطة.