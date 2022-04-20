واصل النيجيري أوديون إيغالو تألقه اللافت مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، ليدون اسمه في سجلات الهدافين في دوري أبطال آسيا.

إيغالو يواصل هز الشباك

ونجح إيغالو في التسجيل بجميع البطولات التي شارك فيها مع الهلال، حيث أحرز 7 أهداف بقميصه في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بجانب 12 هدفًا مع الشباب في بداية الموسم، ليتصدر قائمة هدافي البطولة.

وتمكن المهاجم النيجيري إيغالو من تسجيل هدفين ضمن منافسات بطولة كأس الملك، ليساهم في تأهل الهلال إلى المباراة النهائية، كما أحرز هدفًا في بطولة كأس العالم للأندية، بالإضافة إلى هدفين في دوري أبطال آسيا.

الهلال يتأهل

ولعب الهلال ضد استقلال دوشنبه بالأمس على إستاد الأمير فيصل بن فهد بالرياض، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة المجموعات في دوري أبطال آسيا، بفوز الزعيم بثلاثة أهداف دون رد.

ورفع الزعيم رصيده إلى 12 نقطة، ليتأهل إلى دور الـ16 من بطولة دوري أبطال آسيا 2022، وذلك قبل جولتين على نهاية مرحلة المجموعات، سواء استمر في صدارة الترتيب أو كأفضل ثاني في المجموعات الخمس لغرب القارة.