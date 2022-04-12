اشتكى عدد من المواطنين من ارتفاع أسعار الخضار والورقيات في سوق الدمام المركزي خلال شهر رمضان.

وخلال مداخلة مع قناة الإخبارية عبر بعض المواطنين عن امتعاضهم من ارتفاع أسعار الخضار خاصة في شهر رمضان حيث يتزايد الإقبال على الخضراوات الورقية.

أسعار الخضار اليوم

وقال أحد المواطنين إن ارتفاع الأسعار غير مبرر حيث وصلت الطماطم مثلًا إلى 35 ريالًا مقابل الكيلو.

وأشار أحد المزارعين إلى أن سبب الارتفاع يعود إلى ارتفاع أسعار الأسمدة والكيماويات خاصة أن هذه الخضراوات تحتاج رعاية خاصة طوال فترة زراعتها.

ولفتت مراسلة الإخبارية إلى أن سعر صندوق الورقيات الذي يحتوي على 20 حزمة وصل إلى 20 ريالًا فيما وصل صندوق النعناع إلى 10 ريالات بحسب سعر المصدر لكن في الأسواق قد ترتفع إلى الضعف.