تكثف أمانة منطقة القصيم أعمال تشجير الطرق الرئيسية بمدينة بريدة، بعدد من الأشجار النوعية والمناسبة، وذلك ضمن مبادرة السعودية الخضراء.

تكثيف أعمال التشجير

وتستهدف أمانة منطقة القصيم تعزيز الغطاء النباتي بعدد من الطرق الرئيسية والمحور بمدينة بريدة، بأنواع متعددة من الأشجار المناسبة ، وتحسين المشهد الحضري وجودة الحياة لأهالي وزوار المدينة.

وشملت أعمال التشجير في المرحلة الحالية، طريق الإمام البخاري، وطريق الملك فهد، وطريق الملك عبدالله. وتواصل الأمانة أعمالها لتشمل المزيد من الطرق بالمدينة.