أطلقت أمانة منطقة جازان وبلديات المنطقة المرتبطة بها عدداً من الحاضنات البلدية بالمنطقة بهدف تمكين أصحاب المشاريع الصغيرة من الباعة الجائلين وأصحاب المتاجر المتنقلة والأسر المنتجة وأصحاب عربات الأطعمة المتنقلة للاستفادة من الخدمات والفرص التي توفرها الحاضنات البلدية.

47 حاضنة:

وأوضح أمين منطقة جازان نايف بن سعيدان، أن عدد مستهدفات الأمانة والبلديات المرتبطة بها للمتاجر المتنقلة خلال عام 2022 هو إنشاء 47 حاضنة و 284 منفذ بيع، تتوزع في مواقع تم اختيارها بعناية في مدينة جازان ومحافظات ومراكز المنطقة ليتمكن المستفيدون من عرض منتجاتهم بكل يسر وسهولة .

خدمة الباعة والأسر المنتجة:

وأكد أن الربع الثاني من العام الحالي 2022 سيشهد إنشاء 6 حاضنات و40 منفذاً للبيع، بالإضافة إلى مواقع جديدة سيتم الإعلان عنها خلال الفترة القادمة لخدمة الباعة والأسر المنتجة من خلال المتاجر المتنقلة ومساهمتها في النشاط الاقتصادي للمنطقة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة وفق التنظيم الجديد الخاص بها، داعياً الراغبين في الاستفادة من خدمة المتاجر المتنقلة إلى المبادرة والتسجيل عبر منصة بلدي.