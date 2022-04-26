نبّه المركز الوطني للأرصاد من أمطار رعدية على منطقة جازان اليوم، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية تشمل محافظات الحرث، والداير بني مالك، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب ، ومركز الفطيحة.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 8 مساءً.

توقعات طقس اليوم

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى -لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على عدة مناطق.

وتشمل الحالة، مناطق تبوك، الحدود الشمالية، الجوف، حائل ، القصيم، الرياض والشرقية تمتد إلى أجزاء من مناطق نجران ، جازان ، عسير، الباحة ومرتفعات مكة المكرمة مع فرصة لتكون الضباب في الصباح الباكر على مرتفعات جنوب غرب وغرب المملكة .