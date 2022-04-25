توقع الخبير التقني عبدالعزيز الرشيد أن يكون تطبيق سناب شات به خلل عند البعض.

وتابع الرشيد عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، مساء اليوم الاثنين: “ما تقدر تنشر للستوري”.

رسائل مجهولة المصدر:

في مايو الماضي، أغلقت سناب شات تطبيقين تابعين لجهات خارجية سمحا برسائل مجهولة خارج نظامها الأساسي للمطورين، وبدأت في مراجعة معايير وسياسات سناب كيت. جاء القرار بعد وقت قصير من رفع دعوى قضائية تتعلق بوفاة مراهق يُزعم أنه تعرض للتنمر من خلال تطبيقي “يولو” و“إل إم كي”. سعت والدة المراهق إلى تحميل صانعي التطبيقين وتطبيق سناب شات، المسؤولية.

من بين أكثر من 1500 مطور يتمتعون بإمكانية الوصول إلى سناب كيت، سيتأثر 2% بهذه السياسة، وسيؤثر تغيير آخر في القاعدة على 3% من مطوري سناب كيت. وستقتصر تطبيقات البحث عن الأصدقاء على الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 18 عامًا أو أكثر.