رد المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي ريال مدريد الإسباني على احتمالية رحيله عن الريال، كما كشف قراره النهائي بشأن احتمالية توليه تدريب المنتخب الإيطالي في الفترة المقبلة، حال رحيله عن منصبه في الفريق الإسباني.

أنشيلوتي يُنهي الجدل

وجاء الحديث حول إمكانية تدريب أنشيلوتي لـ منتخب إيطاليا خلفًا لـ مواطنه روبيرتو مانشيني بعد الفشل في التأهل لنهائيات كأس العالم في قطر 2022، بالسقوط أمام مقدونيا الشمالية في نصف نهائي الملحق الأوروبي.

وعلق أنشيلوتي على الأمر قبل مواجهة تشلسي الإنجليزي غدًا قائلًا: “لقد فكرت في الأمر، لكني أحب الحياة اليومية للنادي”.

وأضاف: “”قبل أن أرحل عن تدريب الأندية، لن أقوم بتدريب المنتخب الوطني”.

قائمة ريال مدريد لمواجهة تشلسي

وجاءت قائمة ريال مدريد مكونة من ” حراسة المرمى: تيبو كورتوا – أندري لونين – فودياس.

خط الدفاع: كارفاخال – ديفيد ألابا – ناتشو – مارسيلو – ميندي – رافا مارين.

خط الوسط: توني كروس – لوكا مودريتش – كاسيميرو – فالفيردي – فاسكيز – داني سيبايوس – كامافينجا.

خط الهجوم: كريم بنزيما – ماركو أسينسيو – لوكا يوفيتش – بيل – فينيسيوس – ماريانو.