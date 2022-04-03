سيكون أهل الدمام أول من يفطر اليوم الثاني من رمضان حيث يحين موعد أذان المغرب عند الساعة 05:58 مساء بحسب تقويم أم القرى فيما سيكون أهالي تبوك آخر من يفطر عند الساعة 06:53 مساء بفارق ساعة تقريبًا.
موعد أذان المغرب
وسيحين موعد أذان المغرب في مكة المكرمة عند الساعة 06:36 والرياض 06:10 والمدينة المنورة وسكاكا عند الساعة 06:39 م.
أما صلاة العشاء في مكة المكرمة ستكون عند الساعة 08:36 بينما تكون عند الساعة 08:39 في المدينة المنورة.
إمساكية اليوم الثاني من رمضان
وستكون مواعيد الصلاة في باقي المدن السعودية كما يلي:
|المدينة
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|مكة المكرمة
|04:56
|06:13
|12:25
|03:50
|06:36
|08:36
|المدينة المنورة
|04:53
|06:12
|12:26
|03:54
|06:39
|08:39
|الرياض
|04:25
|05:44
|11:57
|03:26
|06:10
|08:10
|بريدة
|04:34
|05:54
|12:08
|03:38
|06:22
|08:22
|الدمام
|04:09
|05:29
|11:44
|03:13
|05:58
|07:58
|أبها
|04:48
|06:03
|12:14
|03:36
|06:24
|08:24
|تبوك
|05:01
|06:22
|12:38
|04:09
|06:53
|08:53
|حائل
|04:41
|06:02
|12:17
|03:48
|06:32
|08:32
|عرعر
|04:39
|06:03
|12:20
|03:52
|06:36
|08:36
|جازان
|04:49
|06:04
|12:14
|03:34
|06:24
|08:24
|نجران
|04:42
|05:57
|12:07
|03:28
|06:17
|08:17
|الباحة
|04:51
|06:07
|12:18
|03:42
|06:29
|08:29
|سكاكا
|04:44
|06:07
|12:23
|03:55
|06:39
|08:39
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