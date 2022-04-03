سيكون أهل الدمام أول من يفطر اليوم الثاني من رمضان حيث يحين موعد أذان المغرب عند الساعة 05:58 مساء بحسب تقويم أم القرى فيما سيكون أهالي تبوك آخر من يفطر عند الساعة 06:53 مساء بفارق ساعة تقريبًا.

موعد أذان المغرب

وسيحين موعد أذان المغرب في مكة المكرمة عند الساعة 06:36 والرياض 06:10 والمدينة المنورة وسكاكا عند الساعة 06:39 م.

أما صلاة العشاء في مكة المكرمة ستكون عند الساعة 08:36 بينما تكون عند الساعة 08:39 في المدينة المنورة.

إمساكية اليوم الثاني من رمضان

وستكون مواعيد الصلاة في باقي المدن السعودية كما يلي: