شهدت محافظة جدة حالة من عدم الاستقرار في الطقس، وسط هطول أمطار من صباح اليوم الخميس، فيما تسابق مواطنون لتصوير الأجواء ومشاركتها عبر حساباتهم على تويتر.

وحرص مواطنون على نشر الأدعية والإكثار من الاستغفار مع هطول الأمطار، وذلك عبر وسم “جدة الان”، داعين الله عز وجل أن تكون أمطار خير وبركة.

طقس اليوم:

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم أن تكون الفرص المهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مرتفعات جازان، عسير والباحة تمتد إلى أجزاء من مرتفعات منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

سحب رعدية وغبار:

كما تكون السماء غائمة جزئياً قد يتخللها سحب رعدية ممطرة مسبوقة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق القصيم، حائل والرياض تمتد إلى الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية.

كما يطرأ انخفاض في درجات الحرارة على الأجزاء الشمالية من شرق ووسط المملكة ويستمر الانخفاض على الأجزاء الشرقية من الحدود الشمالية.