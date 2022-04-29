يحمل يوم 9 مايو أهمية كبيرة بالنسبة فلاديمير بوتين، فهو يوم النصر الروسي في الحرب العالمية الثانية، لكن بريطانيا تتوقع أن يكون لتلك المناسبة هذا العام صدى على أوكرانيا.

وقال وزير الدفاع البريطاني، بن والاس: إن الرئيس الروسي قد يعلن عن عملية عسكرية روسية خاصة أخرى، عن طريق الإعلان عن تعبئة جماهيرية؛ لتوسعة نطاق الصراع في كييف.

وحاليًّا توجه موسكو تركيز جهودها على الساحل الشرقي والجنوبي لأوكرانيا، وتوقع بعض المحللين أن بوتين يريد أن يكون في موقف يمكنه من إعلان شكل من أشكال الانتصار في 9 مايو مع اقتراب يوم النصر الروسي بعد أقل من أسبوعين، ليكون النصر نصرين والاحتفال احتفالين.

وتابع والاس لراديو LBC أن بوتين بجانب ذلك قد يغتنم الفرصة لإعلان عملية عسكرية جديدة في الجهات الأوكرانية التي لم يسيطر عليها بعد، مضيفًا أنه استند في ذلك إلى تحليلات لتعليقات مختلفة لـ فلاديمير بوتين، حيث قال في مناسبات عدة تصريحات مثل: هذه حرب بالوكالة، والنازيون الجدد في كل مكان، والنازيون الجدد ليسوا فقط في أوكرانيا بل في الناتو أيضًا.

واستطرد والاس أن فلاديمير بوتين يريد في الوقت الحالي التعبئة الشعبية من الروسيين للاستمرار في مخططاته ضد أوكرانيا والناتو.

فلاديمير بوتين يهدد باستخدام الأسلحة النووية:

وتعهد فلاديمير بوتين باستخدام الأسلحة النووية ضد أي دولة تتجرأ على التدخل في الحرب الروسية في أوكرانيا، حيث خاطب المشرعين في سان بطرسبرج يوم الأربعاء قائلًا: إن رده على أي شخص يهدد روسيا سيكون سريعًا ومميتًا كضربات البرق.

ورد بن والاس على ذلك قائلًا: إن المملكة المتحدة لا تشعر بالانزعاج من تهديدات بوتين، وبدلًا من ذلك أشاد بتحالف الناتو المكون من 30 دولة الذين تفوقوا عليه، متابعًا: نحن لا نخافه، وأعتقد أننا يجب أن نكون ممتنين للغاية في هذا البلد لأن لدينا رادعًا نوويًّا.

وجاءت تعليقات والاس بعد أن قالت وزيرة الخارجية البريطانية، ليز تروس: إن الصراع في أوكرانيا يمكن أن يستمر من خمس إلى عشر سنوات أخرى، وأن هذا ليس مستبعدًا خاصةً وأن عملية ضم موسكو لشبه جزيرة القرم استمرت ثمانية أعوام.