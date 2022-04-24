حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول، فوزًا صعبًا على نظيره نادي إيفرتون، بثنائية نظيفة، ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

صراع البريميرليغ بين الليفر والسيتي:

وينافس نادي ليفربول على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، مع مانشستر سيتي متصدر جدول الترتيب بفارق نقطة وحيدة، عن الريدز، حيث يرغب كلوب ورجاله في مواصلة التألق حتى اللحظة الأخيرة.

ويأمل الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي، في أن يفوز في جميع مبارياته المقبلة، في انتظار أي تعثر لـ مانشستر سيتي؛ من أجل خطف الصدارة، ولقب البريميرليغ.

رقم تاريخي لـ ليفربول هذا الموسم:

وقدم نادي ليفربول أداءً تاريخيًّا في الدوري الإنجليزي الممتاز، حتى الوقت الراهن، بصفته مرشح للفوز باللقب مناصفة مع نادي مانشستر سيتي الذي يحتل الصدارة بفارق نقطة.

وحقق ليفربول مزيدًا من الأرقام القياسية هذا الموسم، حيث سجل الريدز 13 هدفًا بالرأس هذا الموسم، أكثر من أي فريق آخر في مسابقة الدوري الإنجليزي.

وخلال عام 2022 بالبريميرليغ، حقق ليفربول نتائج مذهلة على ملعب أنفيلد، حيث فاز في ثمان مباريات، مسجلًا 23 هدفًا، واستقبلت شباكه هدفًا واحدًا.

وتمكن نادي ليفربول من الخروج بـ سبع شباك نظيفة، على ملعب أنفيلد، حيث يُعد نادي نورويتش سيتي هو الفريق الوحيد الذي سجل ضد الريدز في ملعبه.