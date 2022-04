أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، اليوم الخميس، عن قيادة المدير الفني الهولندي إريك تين هاج للفريق الأول لكرة القدم بداية من الموسم المقبل.

