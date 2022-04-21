أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، اليوم الخميس، عن قيادة المدير الفني الهولندي إريك تين هاج للفريق الأول لكرة القدم بداية من الموسم المقبل.

🇳🇱 Made in the Netherlands. Ready for Manchester. 🔴 Erik ten Hag's next step is United.#MUFC || #WelcomeErik pic.twitter.com/SwsCwFja10 — Manchester United (@ManUtd) April 21, 2022

يونايتد يتعاقد مع إريك تين هاج

وأشار نادي مانشستر يونايتد إلى أنه تم التعاقد رسميًا مع إريك تين هاج، حيث سيقود الفريق الأول لمدة 3 سنوات حتى عام 2025، مع وجود بند يُتيح بتمديد العقد لمدة عام آخر.

وكان مانشستر يونايتد قد تلقى موافقة شفهية من إريك تين هاج على تدريب الفريق الأسبوع الماضي، ولكنه أراد تعليق الإعلان حتى نهائي كأس هولندا، والذي خسره فريقه أياكس أمستردام أمام أيندهوفن.

وكان نادي مانشستر يونايتد قد وافق على دفع تعويض لأياكس أمستردام الهولندي يصل إلى 2.5 مليون جنيه إسترليني، من أجل الموافقة على التخلي عن المدرب صاحب الـ52 عامًا، ومساعده ميتشيل فان دير جاج.

أول تعليق من المدرب الهولندي

وقال إريك تين هاج: “إنه لشرف كبير أن يتم تعييني مدربًا لمانشستر يونايتد وأنا متحمس للغاية للتحدي المقبل، أعرف تاريخ هذا النادي الرائع وشغف الجماهير، وأنا مصمم تمامًا على تطوير فريق قادر على تحقيق النجاح الذي يستحقه”.

وواصل المدرب الهولندي قائلًا: “سيكون من الصعب مغادرة أياكس بعد هذه السنوات الرائعة، ويمكنني أن أؤكد لجماهيرنا التزامي الكامل والتركيز على إنجاز هذا الموسم بنجاح قبل الانتقال إلى مانشستر يونايتد”.